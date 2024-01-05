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    • 05 Ocak 2024 08:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:37

    Manisa sapığı yakalandı! 14 kişiyi taciz etti, şehir karıştı

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir şahıs, caddeye çıkarak aralarında çocukların da olduğu 14 kişiyi taciz etti. Şehri paniğe düşüren olay sonrası 32 yaşındaki zanlı tutuklandı.

    Manisa sapığı yakalandı! 14 kişiyi taciz etti, şehir karıştı
    Sapık, Manisa

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün  sapık paniği yaşandı. İddiaya göre işlek bir caddeye çıkan bir şahıs aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi elle taciz etti.

    İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isminin Y.Y. olduğunu belirledikleri 32 yaşındaki şüphelinin Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. 

    EVİNDE YAKALANDI

    Adrese operasyon düzenleyen asayiş büro ekipleri şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bölge halkı derin bir nefes aldı.

     

    Haberler>Gündem>Manisa sapığı yakalandı! 14 kişiyi taciz etti, şehir karıştı
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    sapıkmanisa
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