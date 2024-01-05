Manisa sapığı yakalandı! 14 kişiyi taciz etti, şehir karıştı

05 Ocak 2024 08:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 08:37

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün sapık paniği yaşandı. İddiaya göre işlek bir caddeye çıkan bir şahıs aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi elle taciz etti.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isminin Y.Y. olduğunu belirledikleri 32 yaşındaki şüphelinin Hafsa Sultan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Adrese operasyon düzenleyen asayiş büro ekipleri şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bölge halkı derin bir nefes aldı.