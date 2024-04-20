Manisa'da bekçi cinayeti: Konteynerde kanlar içinde bulundu

20 Nisan 2024 22:52 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 23:10

Manisa'nın Salihli ilçesinde İzmir-Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan bir benzinlik arazisinde bekçilik yapan 54 yaşındaki Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları olay yerine gidip konteynere girdiklerinde onu kanlar içinde buldular ve durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akbulut'un hayatını kaybettiğini teyit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, Akbulut'un İzmir'de yaşadığını ve bekar olduğunu öğrendi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair soruşturma başlatıldı.