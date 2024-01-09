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    • 09 Ocak 2024 02:43 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 02:44

    Manisa'da dehşet! Eşini ve bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

    Manisa&#039;da dehşet! Eşini ve bebeğini odaya kilitleyip evi ateşe verdi
    Manisa, Ateşe Verdi

    Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    ANNE VE BEBEK KURTARILDI

    Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. 

    Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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