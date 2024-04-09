Manisa’da feci ATV kazası: 1 ölü!

09 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 19:25

İspanya Gazze için devrede: AB turu yapacak!

İspanya Gazze için devrede: AB turu yapacak!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada ATV ile kamyon çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 14.00 sıralarında Kızlaralanı Mahallesi kavşağında meydana geldi. 45 P 5988 plakalı kamyon, Emin Coşkun (71) yönetimindeki 35 KD 5130 plakalı ATV'yi sollamak istedi. Sollama sırasında ATV sürücüsü sola manevra yapınca kamyonun altında kaldı. Kazada ATV sürücüsü Emin Coşkun yola savruldu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan Coşkun hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.