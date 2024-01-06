Manisa'da feci kaza! İki otomobil birbirine girdi: 2 ölü, 1 yaralı

06 Ocak 2024 23:01 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:02

İstanbul-İzmir karayolunda meydana gelen feci kazada, seyir halinde olan Göngür Gaga (50) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşıp karşı şeride geçerek Akhisar istikametinden Manisa'ya seyir halinde olan Naim B. (43) idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada otomobil sürücüsü Güngör Gaga (50) ve eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Naim B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Naim B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 SAAT BOYUNCA TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca İzmir-İstanbul karayolunda trafik durdu. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.