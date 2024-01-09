Manisa’da jandarma ve MİT’ten PKK’ya darbe: 6 gözaltı!

09 Ocak 2024 23:30 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 23:40

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığının İzmir ve Manisa’da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

6 GÖZALTI

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Manisa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen, N.G, Y.İ, R.G, O.G, K.G, R.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; bin 265 adet uyuşturucu hap, 119 bin TL nakit para ile 5 adet cep telefonuna el konuldu. Söz konusu 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.