12 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:45
Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde E.S.'nin kullandığı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir kara yolu Selimiye Mahallesi geçişinde Ç.A. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki sürücü ile eşi Özlem A. ve 4 yaşındaki oğulları Emir Çetin A., yola savruldu.
Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A., kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Emir Çetin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü E.S., gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı