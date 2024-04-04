04 Nisan 2024 09:57 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:05
Manzarayı izlerken canından oluyordu! Çığlıkları Uludağ'da yankılandı
Bursa’da arkadaşlarıyla Uludağ yoluna çıkan genç kız dengesini kaybederek manzara izlemek için çıktığı duvardan aşağı düştü. 7 metre yükseklikten düşen genç kızın imdadına itfaiye ekipleri koştu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Kireç Ocakları mevkiinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Sibel İ., arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıktı. Burada manzara izlemek isteyen genç kız, 7 metre yükseklikteki duvara çıktı. Dengesini kaybederek düşen genç kız acı içinde bağırmaya başladı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Mahsur kalan gencin arkadaşları hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Halatla aşağı inen ekipler genç kızı sedye ile yukarı taşıdı.
Vücudunda kırıklar oluşan Sibel İ., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı