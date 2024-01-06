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    • 06 Ocak 2024 17:37 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:45

    Mardin husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı!

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Mardin'de silahlı kavga çıktı. Husumetli iki aile arasındaki kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

    Mardin husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2&#039;si ağır 5 yaralı!
    Mardin, Kavga

    Mardin'in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

    2'Sİ AĞIR 5 YARALI

    Olayda yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

    Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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    mardinkavga
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