Mardin husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı!

06 Ocak 2024 17:37 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 17:45

Mardin'in Artuklu ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kabala Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Olayda yaralanan A.A., A.A., M.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.