14 Ocak 2024 20:32 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:11
Mardin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Türkmen Deresi mevkiinde 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.