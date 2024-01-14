14 Ocak 2024 16:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:03
Mardin'de feci kaza! Ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı
Mardin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Feci kaza sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin’in Artuklu ilesinde öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkıp takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; kaza Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALI
3'ü ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.