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14 Ocak 2024 16:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:03

Mardin'de feci kaza! Ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Feci kaza sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin, Trafik Kazası

Mardin’in Artuklu ilesinde öğle saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkıp takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; kaza Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALI

3'ü ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de feci kaza! Ticari araç takla attı: 3'ü ağır 4 yaralı

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Mardintrafik kazası
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