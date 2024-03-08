Mardin'de husumetliler birbirine girdi: 2'si ağır 10 kişi yaralandı

08 Mart 2024 19:17 - Güncelleme : 08 Mart 2024 19:19

Mardin'de husumetli olan iki grup arasında adliye önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S., yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.