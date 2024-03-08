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08 Mart 2024 19:17 - Güncelleme : 08 Mart 2024 19:19

Mardin'de husumetliler birbirine girdi: 2'si ağır 10 kişi yaralandı

Mardin'de birbirleriyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mardin'de husumetli olan iki grup arasında adliye önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S., yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mardin'de husumetliler birbirine girdi: 2'si ağır 10 kişi yaralandı - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi.

Mardin'de husumetliler birbirine girdi: 2'si ağır 10 kişi yaralandı - 2. Resim

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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