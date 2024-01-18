Mardin'de kan donduran olay! Cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

18 Ocak 2024 01:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 01:05

Mardin'in Artuklu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.