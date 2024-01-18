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18 Ocak 2024 01:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 01:05

Mardin'de kan donduran olay! Cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Mardin&#039;de kan donduran olay! Cami avlusunda yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Bebek, Cami

Mardin'in Artuklu ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yaylı Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bebek görenler, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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bebekcami
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