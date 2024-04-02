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02 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:56

Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan muhtarlık kavgasında silahlar konuştu. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Görentepe mahallesinde iki taraf arasında çıkan muhtarlık tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Mardin'de muhtarlık kavgası: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Olayda, Ş.A. ve İ.Y. yaralanırken, Hilmi A. Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze bugün toprağa verilecek.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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