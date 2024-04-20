Mardin'de otomobil alevlere teslim oldu!

20 Nisan 2024 23:55 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 00:00

Mardin'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Olay, İpek Mahallesi'nde park halindeki plakası belirlenemeyen bir otomobilde akşam saatlerinde meydana geldi. Alev alan araç, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde incelemeler yaptı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.