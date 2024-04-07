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07 Nisan 2024 19:25 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:26

Mardin'de üzücü olay! Havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin&#039;de üzücü olay! Havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 15.50 sıralarında İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şemse D. temizlik yaptığı sırada yaşadığı apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Mardin'de üzücü olay! Havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemse D., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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