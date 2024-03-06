Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mardin'den yürek yakan haber... Ne çocuğunu kurtarabildi ne de kendini
06 Mart 2024 13:26 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:06

Mardin'den yürek yakan haber... Ne çocuğunu kurtarabildi ne de kendini

Mardin'den kahreden bir haber geldi. 6'ncı kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğu hayatını kaybederken 1 çocuğu ise ağır yaralandı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden yaşanan olayda; Atatürk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...