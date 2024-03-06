Mardin'den yürek yakan haber... Ne çocuğunu kurtarabildi ne de kendini

06 Mart 2024 13:26 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:06

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden yaşanan olayda; Atatürk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.