Market ortasındaki taciz skandalı sonrası valilikten açıklama geldi 

19 Mart 2024 21:22 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:24

Kırklareli'nde markette alışveriş yapan kadını taciz eden adamın videosu sosyal medyada infiale sebep oldu.

Görüntülerin ardından Kırklareli Valiliği'nden açıklama yapıldı. Şehirdeki zincir markette alışveriş yapan bir kadının, akli dengesi bozuk bir kişinin tacizine uğradığı, ihbar üzerine polisin olaya müdahale ettiği belirtildi.

"AKLİ DENGESİ BOZUK"

Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Akli dengesi bozuk olan vatandaşımız adli makamlarca gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup akli dengesi bozuk olan (ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen, organik olmayan psikoz, tedaviyle işlevselligi kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir" denildi.