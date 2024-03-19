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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 21:22 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:24

Market ortasındaki taciz skandalı sonrası valilikten açıklama geldi 

Kırklareli'nde market ortasında bir kadını taciz edilmesi sosyal medyada infiale neden olurken valilikten açıklama geldi. Gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye sevk edildi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Market ortasındaki taciz skandalı sonrası valilikten açıklama geldi 

Kırklareli'nde markette alışveriş yapan kadını taciz eden adamın videosu sosyal medyada infiale sebep oldu. 

Görüntülerin ardından Kırklareli Valiliği'nden açıklama yapıldı. Şehirdeki zincir markette alışveriş yapan bir kadının, akli dengesi bozuk bir kişinin tacizine uğradığı, ihbar üzerine polisin olaya müdahale ettiği belirtildi. 

Market ortasındaki taciz skandalı sonrası valilikten açıklama geldi  - 1. Resim

"AKLİ DENGESİ BOZUK"

Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Akli dengesi bozuk olan vatandaşımız adli makamlarca gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmekte olup akli dengesi bozuk olan (ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yüzde 40 engelli raporu verilen, organik olmayan psikoz, tedaviyle işlevselligi kısmen düzelen) vatandaşımız gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir" denildi. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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