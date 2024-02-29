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29 Şubat 2024 07:10 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 07:11

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, mavi renkli ışık patlamaları meydana geldi. Vatandaşın dikkatini çeken renk değişiklikleri denizde planktonların yoğunlaşması sonucu olduğu ortaya çıktı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Plankton, Bursa, Işık

Marmara Denizi'nin Bursa sahilinde gece yarısı tedirgin eden görüntüler oluştu. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu - 1. Resim

VATANDAŞ SAHİLE AKIN ETTİ

Bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu - 2. Resim

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu - 3. Resim

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu - 4. Resim

PLANKTON NEDİR?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu - 5. Resim

Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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