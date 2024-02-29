Marmara Denizi'nde ışık patlaması... Gören sahile koştu

29 Şubat 2024 07:10 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 07:11

Marmara Denizi'nin Bursa sahilinde gece yarısı tedirgin eden görüntüler oluştu. Kentin özellikle Mudanya kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

VATANDAŞ SAHİLE AKIN ETTİ

Bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

PLANKTON NEDİR?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.