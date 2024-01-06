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    • 06 Ocak 2024 15:52 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 15:57

    Marmara ve Ege’de beklenen fırtına için uyarı: Tedbirli olun

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

    İstanbul Valiliği yarın Marmara Denizi'nde beklenen fırtına için tedbirli olunmasını istedi. Fırtınanın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Ege'de de kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

    Marmara ve Ege’de beklenen fırtına için uyarı: Tedbirli olun
    Fırtına, Ege

    İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

    Fırtınanın 8 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

    EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

    Ege'nin batısında, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

    Pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren de Ege'nin batısı ve Marmara'nın batısı, zamanla Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Haberler>Gündem>Marmara ve Ege’de beklenen fırtına için uyarı: Tedbirli olun
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    fırtınaege
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