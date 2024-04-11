Marmaray'da insan seli! Kuyruğun sonu gözükmedi 

11 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 23:22

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, insanlar sahil ve parklara akın etti. Otobüsler ve deniz taşımacılığında gözlenen yoğun kalabalık, Marmaray Üsküdar İstasyonu'nda da benzer şekilde hissedildi. Ücretsiz seyehati fırsat bilen vatandaşlar kendini sokaklara attı.

Marmaray'a binmek için sıra bekleyen Baturay Özat adlı vatandaş, "Bayramdan dolayı sanırım böyle oldu. İstanbul her zaman yoğun zaten. İnsanlar da dışarı çıkıyor gezmek için o yüzden yoğunluk var" dedi.

"HEPİMİZ ZOR DURUMDAYIZ"

Gökçen Eğibakan isimli vatandaş ise, ulaşımın bayramda ücretsiz olduğunu hatırlatarak, "Böyle olması hepimizi zor durumda bırakıyor. Ulaşım bedava oluyorsa bir uygulama koysunlar" ifadelerini kullandı.