26 Mart 2024 21:14 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:18
Marmaris'te 31 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan şüpheli tutuklandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir aracı takibe aldı.
31 GÖÇMEN YAKALANDI
Armutalan Mahallesi Datça Yolu Kavşağı’nda durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11'i Afganistan, 20 'si Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen minibüs sürücüsü Ö.A. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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