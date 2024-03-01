Mart ayı sıcak başladı! Gitgide artacak... İşte Meteoroloji'nin 1 Mart hava durumu tahmini...
Meteoroloji sıcaklıkların artmaya devam edeceğini duyurdu. Yayınlanan 1 Mart hava durumu raporuna göre, 4 ilde akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Mart ayının ilk günü yurt genelinde sıcak başladı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise, mevsim normallerinin üzerinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
SİS VE PUSA DİKKAT!
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli olun uyarısı yapıldı.
İŞTE 1 MART İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu
KARS °C, 9°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık