02 Nisan 2024 17:30 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 17:39

İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın faciası! İş güvenliği uzmanı o noktaya değindi

İstanbul'da onlarca kişinin ölümüne neden olan yangın faciası! İş güvenliği uzmanı o noktaya değindi

Şişli yangınında kaç kişi hayatını kaybetti, nerede oldu? İstanbul Valisi Davut Gül 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair detayları açıkladı

Şişli yangınında kaç kişi hayatını kaybetti, nerede oldu? İstanbul Valisi Davut Gül 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair detayları açıkladı

16 katlı binanın zemin katında yer alan Masquerade Club adlı gece kulübünde 2 Nisan'da feci bir yangın meydana geldi. Tadilatta olduğu söylenen gece kulübündeki yangında onlarca kişi vefat etti. Saat 13:00'de meydana gelen yangın sonrası vatandaşlar arama motorundan Masquerade Club kimindir? Beşiktaş'ta yanan gece kulübü kime ait? sorularını arattı.

BEŞİKTAŞ'TA YANAN GECE KULÜBÜ KİME AİT?

Gayrettepe'de çıkan yangında öncelikle mekanın gece kulübü olduğu tespit edildi. Ardından ise gece kulübünün Masquerade Club olduğu bilgisi yer aldı.

MASQUERADE CLUB KİMİNDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi aldığı yangına dair detaylar devam ediyor. Masquerade Club olarak geçen gece kulübün Tarkan Ahmet'e ait olduğu iddia edildi. Tarkan Ahmet işletmeciler lideri olarak piyasada adı geçen Mehmet Koçarslan'dan mekanı devraldığı da iddialar arasında geçti.