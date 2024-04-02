Masquerade Club kimindir? Beşiktaş'ta yanan gece kulübü kime ait?
İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde meydana gelen yangından sonra en çok aratılan konulardan biri Masquerade Club oldu. Peki Masquerade Club kimindir? Beşiktaş'ta yanan gece kulübü kime ait? İşte soruların yanıtı...
16 katlı binanın zemin katında yer alan Masquerade Club adlı gece kulübünde 2 Nisan'da feci bir yangın meydana geldi. Tadilatta olduğu söylenen gece kulübündeki yangında onlarca kişi vefat etti. Saat 13:00'de meydana gelen yangın sonrası vatandaşlar arama motorundan Masquerade Club kimindir? Beşiktaş'ta yanan gece kulübü kime ait? sorularını arattı.
BEŞİKTAŞ'TA YANAN GECE KULÜBÜ KİME AİT?
Gayrettepe'de çıkan yangında öncelikle mekanın gece kulübü olduğu tespit edildi. Ardından ise gece kulübünün Masquerade Club olduğu bilgisi yer aldı.
MASQUERADE CLUB KİMİNDİR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayıp İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgi aldığı yangına dair detaylar devam ediyor. Masquerade Club olarak geçen gece kulübün Tarkan Ahmet'e ait olduğu iddia edildi. Tarkan Ahmet işletmeciler lideri olarak piyasada adı geçen Mehmet Koçarslan'dan mekanı devraldığı da iddialar arasında geçti.