20 Mart 2024 21:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:17
Mehmetçiğin operasyonları sonuç veriyor! İki PKK'lı terörist teslim oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde iki teröristin daha kaçarak teslim olduğunu duyurdu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı