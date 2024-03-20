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20 Mart 2024 21:55 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:17

Mehmetçiğin operasyonları sonuç veriyor! İki PKK'lı terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde iki teröristin daha kaçarak teslim olduğunu duyurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmetçiğin operasyonları sonuç veriyor! İki PKK&#039;lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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