Mehmetçik'ten PKK'ya darbe: Fırat Kalkanı'nda 2 terörist öldürüldü

24 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 24 Mart 2024 12:41

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan ve saldırı hazırlığında olan teröristler tespit edilip düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi"