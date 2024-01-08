Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi

08 Ocak 2024 08:44 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:51

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili ortaya atılan iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gökçek'in beyin felci geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gündem olan iddiaların ardından Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" dedi.