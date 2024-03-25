Memur maaşları erken yatacak mı?

25 Mart 2024 23:41 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:47

Emekli ve memur maaşları, her ayın belirli günlerinde ödenirken, bayram tatillerinin yaklaşmasıyla birlikte ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanlarının idari izinli olacağını belirttiği tarihler, ödemelerin erken yapılacağına işaret ediyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda ödemelerin bayramdan önce yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da aynı durumun yaşanabileceği düşünülüyor. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra, Ramazan Bayramı ikramiyeleri de Nisan ayında ödenecek. Bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'na denk gelen ödemeler, bayramdan önce gerçekleştirilmişti. SSK emeklilerine ödemeler 14-16 Nisan tarihlerinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yapılmıştı. Bu yılın da benzer bir uygulamayla ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor.