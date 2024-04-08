Meral Akşener'in siyasi kimliği dışındaki gerçek mesleği! Kariyerindeki Necmettin Erbakan detayı

08 Nisan 2024 11:57 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:02

Günümüzde İYİ Parti lideri olarak görev alan Meral Akşener, siyasi hayatına başlamadan önceki yaşamına dair detaylar merak edildi. Meral Akşener'in siyasete atılmadan önce öğretmen olduğunu biliyor muydunuz? 8 Temmuz 1956 yılında İzmit'te dünyaya gelen Akşener'in aslı muhacirdir. Köy kültüründen gelen bir yaşama sahip olan Meral Akşener, eğitim hayatına 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nde devam etti.

MERAL AKŞENER'İN SİYASİ KİMLİĞİ DIŞINDAKİ GERÇEK MESLEĞİ!

O yıllarda mesleki liselerden mezun olur olmaz iş hayatına başlandığından Akşener, ilkokul öğretmeni olarak meslek hayatına başladı. Ancak Üniversiteye da hazırlanan Akşener, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandı.

1979 ve 1982 yılları arasında öğretmenlik yapan Akşener, eğitim hayatını sonlandırmaktan vazgeçip Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. Bununla da sınırlı kalmayan Meral Akşener, öğretmenlik dışında yavaş yavaş siyasete kaydı.

KARİYERİNDEKİ NECMETTİN ERBAKAN DETAYI

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yakın çağ tarihi dalında yüksek lisansa başlarken öte yandan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk tarihi dalında da o dönemlerde doktorasını tamamladıktan sonra "Tarih Doktoru" olmayı başardı. Tarih alanında ilerleyen Akşener, Kocaeli Üniversitesinde inkılap tarihi bölüm başkanı olarak görev yaptı. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kurucularından biri olarak başkanlığını da üstlendi.

Tarih 1994 yılını gösterince Akşener, siyasete tamamen adım attı. Yerel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden İzmit Büyükşehir Belediyesi başkanı adayı olarak siyaset sahnesine giriş yaptı.

1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi milletvekili olarak meclise giren Akşener, için en büyük dönüm noktası ise 1996 ile 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde içişleri bakanı olarak görev yapmak oldu. Akşener, adını bu kez en üst düzeyden duyurdu.