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24 Mart 2024 13:31 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:32

Mercek-14 operasyonlarında 852 silah bulundu

Mercek-14 operasyonları kapsamında 852 silahın ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk güvenlik güçleri tefecilik ve kaçakçılık yapan çete yapılanmalarına karşı operasyonlarını sürdürüyor. Mercek operasyonları kapsamında bu kez ruhsatsız silah taşıyanlara baskın yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-14 operasyonların toplamda 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Mercek-14 operasyonlarında 852 silah bulundu - 1. Resim

UZUN NAMLULU TÜFEKLER DE VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenlere ile silah kaçakçılarıyla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ‘Mercek-14’ operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.”

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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