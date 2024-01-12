12 Ocak 2024 01:00 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 01:09
Mersin'de acı olay: Kış günü denize giren 2 çocuk boğuldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kış günü denize giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.