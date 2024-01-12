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Mersin'de acı olay: Kış günü denize giren 2 çocuk boğuldu
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12 Ocak 2024 01:00 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 01:09

Mersin'de acı olay: Kış günü denize giren 2 çocuk boğuldu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kış günü denize giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Mersin&#039;de acı olay: Kış günü denize giren 2 çocuk boğuldu
Boğulma, Mersin

Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağı sahilinde denize giren, ismi öğrenilemeyen 2 çocuk, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çocuklar, çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

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