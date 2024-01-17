Mersin'de dev narkotik operasyonu! Yüzlerce polis katıldı: 21 gözaltı

17 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 11:41

Türk polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen dev operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma gerçekleştirdi.

YÜZLERCE PERSONEL KATILDI

Şehir merkezi ve diğer ilçelerde yaklaşık 2 aydır süren çalışmada polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 54 şahsı tespit etti. Bugün sabah şafak vaktinde aralarında özel harekâtın da olduğu 110 ekipten oluşan 430 personel ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile 54 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda koçbaşı ile kapıları açarak giren polis, şüphelilerden 21'ini yakalayarak gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 76 gram eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, 2'si tabanca 2 adet silah, 32 adet mermi, 45 bin 500 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 9'unun 5 yıla kadar, birinin ise 20 yıla kadar hapis cezası ile aranması olduğu öğrenildi. Belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.