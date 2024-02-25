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25 Şubat 2024 23:45 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 00:07

Mersin'de düğün salonunda yangın çıktı! En mutlu günleri kabusa döndü

Mersin'de bir düğün salonunda düğün merasimi sırasında yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangın büyük paniğe neden olurken, salondaki panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin, Düğün, Yangın

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Ömer ve Esanur Kartal çiftinin düğün merasimi sırasında salonda yangın çıktı. Soba borusundan çıktığı ileri sürülen yangında salonun tavanı alev aldı.Mersin'de düğün salonunda yangın çıktı! En mutlu günleri kabusa döndü - 1. Resim

DAVETLİLER PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Büyük korku yaşayan davetliler, panikle kendilerini dışarı attı. Düğün salonundaki yangın söndürülürken, yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi.

Mersin'de düğün salonunda yangın çıktı! En mutlu günleri kabusa döndü - 2. Resim

YAŞANAN PANİK SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerin ise panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı.

Mersin'de düğün salonunda yangın çıktı! En mutlu günleri kabusa döndü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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