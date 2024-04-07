Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Mersin'de hurda yangını feci sonuçlandı: 6 yaşındaki çocuk öldü!
07 Nisan 2024 19:05 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:07

Mersin'de hurda yangını feci sonuçlandı: 6 yaşındaki çocuk öldü!

Mersin'in Silifke ilçesinde hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin&#039;de hurda yangını feci sonuçlandı: 6 yaşındaki çocuk öldü!

Mersin’de çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti. Yangının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda başladığı tahmin ediliyor.

ATEŞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı.

Mersin'de hurda yangını feci sonuçlandı: 6 yaşındaki çocuk öldü! - 1. Resim

Tüm çabalara rağmen Fards Elhayır hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Hayatını kaybeden çocuğun Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Ailenin bölgede mevsimlik işçi olarak çalıştığı tahmin ediliyor.

Mersin'de hurda yangını feci sonuçlandı: 6 yaşındaki çocuk öldü! - 2. Resim

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle’nin hayatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...