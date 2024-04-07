Mersin'de hurda yangını feci sonuçlandı: 6 yaşındaki çocuk öldü!

07 Nisan 2024 19:05 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:07

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Mersin’de çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti. Yangının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda başladığı tahmin ediliyor.

ATEŞİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı.

Tüm çabalara rağmen Fards Elhayır hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Hayatını kaybeden çocuğun Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Ailenin bölgede mevsimlik işçi olarak çalıştığı tahmin ediliyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.