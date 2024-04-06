Mersin'de korkunç cinayet! Aileyi yakaran öldüren zanlı yakalandı

06 Nisan 2024 19:30 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 19:30

Mersin’de bir aileyi öldürüp yaktığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Olay, dün sabaha karşı Silifke'ye bağlı İlemin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede, anne Nurgül Kaya (35) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (11) kısmen yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Eve 4 kilometre mesafedeki yolda da baba Neşet Kaya'nın da araç içerisinde tamamen yanmış halde cesedi bulundu. Savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

ALYANSI SATMIŞ

Olay yeri ve otopsi incelemelerinde babanın bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakıldığı belirlendi. Anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğünün değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı saha çalışması yaptı. Olayın ilk anından itibaren detaylı çalışma yapan ekipler çok geçmeden şüphelinin aynı mahalleden 35 yaşındaki H.E. olduğunu belirledi. Şüphelinin ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya, öldürülen Nurgül'ün alyansını sattığı da ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma timleri, şüphelinin kaldığı başka bir mahalledeki adresi belirledi.

Adrese dün akşam operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.