Mersin'de Serap Biçer'i satırla öldüren zanlı yakalandı

07 Ocak 2024 20:47 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:55

Mersin'in Tarsus ilçesinde 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla katletti. Dehşetin ardından katil koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kayıplara karıştı.

Cinayetin bildirilmesi üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

20 YIL HAPİS YATMIŞ

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B'nin izini süren polis, Yenice Mahallesi'nde bir adres belirledi.

EKİPLER KATİL ZANLISINI YAKALADI

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli adli işlemler için emniyete götürüldü. Öte yandan şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı öğrenildi.