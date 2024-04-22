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22 Nisan 2024 00:27 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 00:30

Mersin'den korkunç kaza! 2 kişi ölü, 3 yaralı 

Mersin, Tarsus'ta meydana gelen feci trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin&#039;den korkunç kaza! 2 kişi ölü, 3 yaralı 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, 01 BSS 20 plakalı panelvan araç Kulak Mahallesi civarında sürücü kontrolünü kaybetti ve bir elektrik direğine çarparak durabildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine hızla yönlendirildi. 

Mersin'den korkunç kaza! kişi ölü, 3 yaralı  - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda Şahziye Tok ile Özcan Kalkan hayatını kaybederken, Gökhan T., Pınar G. ve Şebnem A. isimli bireyler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındılar.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattılar. 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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