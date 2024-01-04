Meteoroloji bu 3 ili uyardı! Kuvvetli yağmur ve kar geliyor

04 Ocak 2024 15:03 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 15:11

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren, etkili olacak yağışların Cuma gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Cuma gece saatlerine kadar Batman, Siirt merkez, Baykan, Tillo, Eruh, Kurtalan ve Şırnak'ta merkez, Cizre, Silopi, Güçlükonak, İdil kuvvetli yağmur ve sağanak, Siirt Şirvan, Pervari ve Şırnak'ın doğusunda Uludere, Beytüşşebap bölgesinde yer yer yoğun şekilde 20 santimetre ve üzeri kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.