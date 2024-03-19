Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor
19 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 19 Mart 2024 19:16

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sıcaklıkların ülke genelinde düşeceği, sağanak ve kar yağışının birçok noktada etkili olacağı bildirildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

Türkiye'nin birçok noktasında şubat ve mart ayı oldukça kurak geçti. Yağışların çok az olduğu bölgelerde baraj doluluk oranları da düştü. Mart ayının sonlarına doğru gelinmişken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sıcaklıkların düşeceği bildirildi.

MGM, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede sağanak ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi. MGM'nin yayımladığı ülke geneli 5 günlük hava durumunda; ülkenin batısının sağanak yağışların etkisi altına gireceği, iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor - 1. Resim   

4 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sağanak ve kar yağışının 23 Mart tarihine kadar etkili olacağı 24 Mart'ta ise yağışların etkisini yitireceği kaydedildi.

SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...