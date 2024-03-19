Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sıcaklıkların ülke genelinde düşeceği, sağanak ve kar yağışının birçok noktada etkili olacağı bildirildi.
Türkiye'nin birçok noktasında şubat ve mart ayı oldukça kurak geçti. Yağışların çok az olduğu bölgelerde baraj doluluk oranları da düştü. Mart ayının sonlarına doğru gelinmişken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sıcaklıkların düşeceği bildirildi.
MGM, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede sağanak ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi. MGM'nin yayımladığı ülke geneli 5 günlük hava durumunda; ülkenin batısının sağanak yağışların etkisi altına gireceği, iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.
4 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sağanak ve kar yağışının 23 Mart tarihine kadar etkili olacağı 24 Mart'ta ise yağışların etkisini yitireceği kaydedildi.
SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.