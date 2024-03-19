Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak ve kar geliyor

19 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 19 Mart 2024 19:16

Türkiye'nin birçok noktasında şubat ve mart ayı oldukça kurak geçti. Yağışların çok az olduğu bölgelerde baraj doluluk oranları da düştü. Mart ayının sonlarına doğru gelinmişken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sıcaklıkların düşeceği bildirildi.

MGM, ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede sağanak ve kar yağışının etkili olacağını bildirdi. MGM'nin yayımladığı ülke geneli 5 günlük hava durumunda; ülkenin batısının sağanak yağışların etkisi altına gireceği, iç ve doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkili olacağı aktarıldı.

4 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; sağanak ve kar yağışının 23 Mart tarihine kadar etkili olacağı 24 Mart'ta ise yağışların etkisini yitireceği kaydedildi.

SICAKLIK 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'nın güneyinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.