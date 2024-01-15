Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ocak hava durumu...

15 Ocak 2024 07:19 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 07:20

Türkiye genelinde etkisini hissettiren kara kış, birçok bölgede kar yağışı ve şiddetli soğuğu beraberinde getirmişti. Şehirlerin beyaz örtülerle kaplanması güzel manzaralar oluştursa da oluimsuz hava koşulları bazı bölgelerdre günlük hayatın aksamasına neden olmuştu.

BUGÜN (15 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Geneı Müdürlüğü'nden yaymlanan son rapora göre soğuk ve yağışlı hava bir süreliğine etkisini yitirecek gibi gözüküyor. Ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün Güney Ege kıyı illeri ile Edremit Körfezi çevreleri, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak yağışlı olacak

Toroslar Mevkii'nin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE -1°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ -1°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ 1°C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR -4°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 1°C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 6°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 5°C, 15°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 15°C Aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISPARTA 1°C, 9°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA -3°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ -5°C, 9°C Parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 9°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU -4°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE -3°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU -5°C, 8°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA -2°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -2°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

AĞRI -11°C, -1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM -15°C, -2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -4°C, 4°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -5°C, 3°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR -3°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 6°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN -3°C, 6°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu