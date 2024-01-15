Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ocak hava durumu...
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayımlanan raporla belli oldu. Uzman değerlendirmelerine göre bir süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava, yurdun büyük bölümünde etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar 4-6 derece artıyor. Ancak bazı bölgelerde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ocak hava durumu...
Türkiye genelinde etkisini hissettiren kara kış, birçok bölgede kar yağışı ve şiddetli soğuğu beraberinde getirmişti. Şehirlerin beyaz örtülerle kaplanması güzel manzaralar oluştursa da oluimsuz hava koşulları bazı bölgelerdre günlük hayatın aksamasına neden olmuştu.
BUGÜN (15 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Geneı Müdürlüğü'nden yaymlanan son rapora göre soğuk ve yağışlı hava bir süreliğine etkisini yitirecek gibi gözüküyor. Ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün Güney Ege kıyı illeri ile Edremit Körfezi çevreleri, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak yağışlı olacak
Toroslar Mevkii'nin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE -1°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ -1°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ 1°C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYONKARAHİSAR -4°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 1°C, 13°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 6°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 5°C, 15°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 15°C Aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
ISPARTA 1°C, 9°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA -3°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ -5°C, 9°C Parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 9°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU -4°C, 8°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE -3°C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU -5°C, 8°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 1°C, 12°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA -2°C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -2°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
AĞRI -11°C, -1°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM -15°C, -2°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -4°C, 4°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -5°C, 3°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR -3°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 6°C Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN -3°C, 6°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 8°C Parçalı, yer yer çok bulutlu