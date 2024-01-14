Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı! Sarı ve turuncu kodla yoğun kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Ocak hava durumu...

14 Ocak 2024 07:53 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 07:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Ocak 2024 hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelerin ardından 7 il için sarı ve turuncu kodla "dikkat" uyarısı yapıldı.

Raporda yoğun kar yağışı beklenen iller de sıralanırken vatandaşlara yönelik olumsuz hava koşullarının getirdiği risklere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

BUGÜN (14 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

Uzman meteorologların yaptığı tahminlere göre bugün hava yurdun doğusu ile zamanla güney kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah erken saatlerde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve yoğun buharlamaya bağlı pus hadiseleri görülebilir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLA UYARI

Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 9°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 16°C Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 3°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 2°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 3°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 6°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 5°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 4°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

AĞRI °C, -2°C Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C Parçalı bulutlu

VAN °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU