Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı! Sarı ve turuncu kodla yoğun kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Ocak hava durumu...
Meteoroloji 14 Ocak hava durumu raporunu paylaştı. 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen raporda kar yağışı beklenen iller de sıralandı. Yurdun bazı kesimleri için ise sıcaklık artışı tahmini yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Ocak hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Ocak 2024 hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelerin ardından 7 il için sarı ve turuncu kodla "dikkat" uyarısı yapıldı.
Raporda yoğun kar yağışı beklenen iller de sıralanırken vatandaşlara yönelik olumsuz hava koşullarının getirdiği risklere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
BUGÜN (14 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?
Uzman meteorologların yaptığı tahminlere göre bugün hava yurdun doğusu ile zamanla güney kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah erken saatlerde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve yoğun buharlamaya bağlı pus hadiseleri görülebilir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLA UYARI
Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 9°C Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 8°C Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 6°C Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 9°C Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYONKARAHİSAR °C, 5°C Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 10°C Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 10°C Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
- MUĞLA °C, 10°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 16°C Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 13°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 8°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 3°C Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 5°C Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 3°C Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 2°C Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 3°C Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 6°C Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 4°C Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 6°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AMASYA °C, 5°C Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 9°C Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 4°C Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AĞRI °C, -2°C Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı
- ERZURUM °C, -5°C Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 3°C Parçalı bulutlu
- VAN °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 9°C Parçalı bulutlu
- MARDİN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 10°C Parçalı bulutlu