Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Hafta sonu tozlu ve yağışlı geçecek... İşte 2 Mart il il hava durumu
Meteoroloji'nin 2 Mart hava durumu raporuna göre İstanbul dahil 53 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar bugün başlıyor çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. İşte 81 ilin hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!
Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK DÜŞECEK
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İŞTE 2 MART İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in (Ordu dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu
KARS °C, 9°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı