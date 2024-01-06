Meteoroloji tarih verip uyardı: İstanbul beyaza bürünecek (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

06 Ocak 2024 00:20 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 00:41

Milyonlarca İstanbullu, yeni yılla birlikte sıcaklığının ne zaman düşeceğini ve kar yağışının olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul için kar yağışına dair heyecanla beklenen haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre; Marmara bölgesi 7 Ocak tarihinden itibaretn soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. MGM, 10 Ocak'tan sonra hava sıcaklıklarındaki iyice düşmesiyle düşüşle birlikte İstanbul'da kar yağışının görüleceğini duyurdu.

MGM UYARDI: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Yağışların genellikle yağmur, bazı yerlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağını bildiren MGM, soğuk ve yağışlı hava koşullarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM'DAN DA KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altına gireceğini ve salı ile çarşamba günleri arasında kar yağışının beklendiğini duyurdu.

SICAKLIKLAR 10 İLA 15 DERECE DÜŞECEK

Gelecek hafta salı günü İzlanda üzerinden önce Balkanlar, Rusya tarafına oradan da Türkiye'ye soğuk hava dalgası ineceğini aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklıkların 10 ila 15 derece seviyelerinde düşeceğini söyledi.

Belli bölgelere de kar yağacak." diyen Çalışkan, "Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'da salı, çarşamba ve cumartesi günü kar yağışı bekliyoruz. Kardan daha çok kuru soğuğun da olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak. MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.