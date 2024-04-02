Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, havadaki tehlike sürüyor! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artarken Meteoroloji son hava durumu tahmin raporunu yayımladı ve bölge ismi vererek yeniden ciddi bir tehlikeye dikkat çekti: Çöl tozu taşınımı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan hava durumu
2 Nisan hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmese de vatandaşların sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu: Toz taşınımı!
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası beraberinde toz ve toprak da taşıyor. Meteoroloji raporuna göre bu sebeple özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinden fırtınayla gelen çöl tozu, su kaynakları ve tarımsal ürünler üzerinde kirliliğe yol açarken insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.
İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Sağlık uzmanları özelikle astımı, bronşiti olan hastaların bu dönemde ciddi sorun yaşadıklarını burundan ve ağızdan giren toz partiküllerinin, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşturabildiğini belirtiyor. Astım, bronşit, akciğer veya alerjik hastalık varsa dışarı çıkılmaması gerekiyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
Diğer yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 28°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 25°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C Parçalı bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU °C, 29°C Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 31°C Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA HAVA DURUMU °C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
AMASYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR °C, 24°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C Az bulutlu ve açık