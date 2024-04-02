Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, havadaki tehlike sürüyor! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan hava durumu

02 Nisan 2024 07:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 07:05

Üsküdar'da bir garip olay: Denize atladı, gözden kayboldu... Nerede bu adam?

Üsküdar'da bir garip olay: Denize atladı, gözden kayboldu... Nerede bu adam?

2 Nisan hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmese de vatandaşların sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu: Toz taşınımı!

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası beraberinde toz ve toprak da taşıyor. Meteoroloji raporuna göre bu sebeple özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinden fırtınayla gelen çöl tozu, su kaynakları ve tarımsal ürünler üzerinde kirliliğe yol açarken insan sağlığını da olumsuz etkiliyor.

İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sağlık uzmanları özelikle astımı, bronşiti olan hastaların bu dönemde ciddi sorun yaşadıklarını burundan ve ağızdan giren toz partiküllerinin, akciğerlere gidip ciddi anlamda nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşturabildiğini belirtiyor. Astım, bronşit, akciğer veya alerjik hastalık varsa dışarı çıkılmaması gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

Diğer yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 28°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 25°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C Parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 29°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 31°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU °C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 28°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 24°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C Az bulutlu ve açık