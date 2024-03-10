Meteoroloji uyarmıştı... Birçok il kara teslim oldu, onlarca araç mahsur kaldı

10 Mart 2024 02:20 - Güncelleme : 10 Mart 2024 02:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Bölgesindeki bazı illerde sarı alarm vererek kar yağışı uyarısı yapmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI

Bitlis'te gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, kent beyaza büründü. Tatvan-Hizan Karayolu'nda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı 1470 rakımlı Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı ve aniden bastıran tipiden dolayı bölgeyi çıkamayan onlarca aracı vatandaşlar kurtardı. Kar yağışının etkili olduğu bölgeye Karayolları ekipleri ise anında müdahale ederek yolları açtı.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARA YOLLAR KAPANDI

Öte yandan kar yağışı ve tipi, çevre ilçelerden Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçesinde de etkisini gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır kara yolunun zincir takmayan tır, kamyon, otobüs ve çekici araçlarının geçişine kapatıldığını bildirdi. Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.

Hakkari'de akşam saatlerine doğru kar etkili oldu. Yağış nedeniyle kent beyaza büründü.

Kars'ta da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMİ BULDU

Tokat'ta öğle saatlerinde sonra yüksek kesimlerde ve Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede Karayolları ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışma başlattı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede güzel görüntüler de oluştu.

Kastamonu'da manzara aynı... Ilgaz Dağı ve çevresinin yanı sıra Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi’nde kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kastamonu, Küre, İnebolu, İhsangazi ve Ağlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri, ilçelerin il merkezine bağlantısının sağlandığı kara yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.