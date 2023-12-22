Çok şiddetli vuracak! Meteoroloji uzmanından İstanbullulara kritik uyarı: İşten çıkan evine koşsun...

22 Aralık 2023 14:00 - Güncelleme : 22 Aralık 2023 14:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarıda bulunduğu sağanak yağışlı ve fırtınalı hava ülkenin batısını etkisi altına aldı. Marmara bölgesinde akşam saatlerinde doğru etkisin gösterecek olan sağanak yağış, hayatı felç edecek.

Tek Marmara Bölgesi değil Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olacak yağışlarla ilgili verileri aktaran MGM, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerde havanın yağışlı geçeceğini bildirdi.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

SAĞANAK ŞİDDETLİ VURACAK

MGM yağışları; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını aktardı.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milyonlarca İstanbulluya kritik uyarılarda bulundu.

Akşam saatlerinde İstanbul’da sağanak yağış ve lodosun etkili olacağını belirten Ökten, “İstanbul’da akşam iş çıkışı özellikle Boğaz ve Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/KeremOktenHava/status/1738076897307685195