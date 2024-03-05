Meteoroloji'den 16 il için şiddetli yağış uyarısı... İstanbul, Ankara İzmir ve il il 5 Mart hava durumu

05 Mart 2024 07:12 - Güncelleme : 05 Mart 2024 07:39

5 Mart hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Meteorolojik verilere göre son günlerde birçok bölgede etkili olan bahar havası yerini şiddetli yağışa bırakıyor. Uzmanlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısında sağanak beklerken, yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, Konya, Manisa, Uşak, Aydın, Burdur, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Karaman için sarı kodlu uyarıda bulundu. Raporda Antalya ve Muğla için ise turuncu kodlu uyarı verildi

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU