Meteoroloji'den 3 Nisan Çarşamba hava tahmin raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

03 Nisan 2024 06:57 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 06:58

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye bir süredir Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken, bahar havasıyla birlikte tabiat da canlanmaya başladı. Özellikle batı bölgelerde mont ve kazak gibi kışlık kıyafetler yavaş yavaş dolaplara kaldırılmaya başlandı

Hal böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3 Nisan Çarşamba Hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan uzmlan değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur yükseklerin ise kar yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklenirken yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi ve heyelan riski bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 23°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 21°C Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 27°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU