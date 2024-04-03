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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 06:57 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 06:58

Meteoroloji'den 3 Nisan Çarşamba hava tahmin raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Bahar hava yurt genelinde kendini iyiden iyiye hissettirirken, Meteoroloji 3 Nisan Çarşamba hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Uzman değerlendirmelerine göre yurdun büyük bölümünde hava güneşli. Ancak yer yer sağanak yağış ve fırtına da etkili olacak. Peki bugün hava nasıl  olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye bir süredir Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken, bahar havasıyla birlikte tabiat da canlanmaya başladı.  Özellikle batı bölgelerde mont ve kazak gibi kışlık kıyafetler yavaş yavaş dolaplara kaldırılmaya başlandı

Hal böyleyken Meteoroloji  Genel Müdürlüğü (MGM) 3 Nisan Çarşamba Hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan uzmlan değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri  parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur yükseklerin ise kar yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 3 Nisan Çarşamba hava tahmin raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu - 1. Resim

Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklenirken yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ tehlikesi ve heyelan riski bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
  • KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 Nisan Çarşamba hava tahmin raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu - 2. Resim

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • MANİSA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA °C, 29°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 25°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 28°C Az bulutlu ve açık
  • MERSİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 3 Nisan Çarşamba hava tahmin raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu - 3. Resim

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA °C, 23°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 21°C Az bulutlu ve açık
  • KAYSERİ °C, 27°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK 15°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
  • TOKAT °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • TRABZON °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 Nisan Çarşamba hava tahmin raporu! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu - 4. Resim

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 9°C, 25°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT 9°C, 25°C Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA 18°C, 28°C Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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