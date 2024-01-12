Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar yağışı uyarısı! Dikkat: Şiddetli geliyor

12 Ocak 2024 21:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 21:22

Türkiye, hafta içinden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin batısında etkili olan soğuk hava dalgası bir çok şehirde etkisini gösterdi. Mega kent İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 şehir için bugün ve yarın sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. Meteoroloji aynı zamanda 4 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI: TEDBİR ALIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminine göre Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıkları 10-11 derece birden düştü.

Meteoroloji, 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlayarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbir alınması çağrısı yaptı.

4 İLE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz için yoğun kar alarmı verdi. Yapılan açıklamaya göre Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de bu akşam saatlerinden itibaren kar şiddetini artıracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuyla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu (13-19 Ocak) tahminini de paylaştı. Meteoroloji'nin aktardığına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

İSTANBUL'A KAR FIRTINASI GELİYOR

Mega kent İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı yapıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu.