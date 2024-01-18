Meteoroloji'den fırtına alarmı: Hızı 80 kilometreyi bulacak (18 Ocak il il hava durumu)

18 Ocak 2024 06:52 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 06:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

FIRTINA ALARMI

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Fırtınaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

İşte 18 Ocak il il hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı