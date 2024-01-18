Meteoroloji'den fırtına alarmı: Hızı 80 kilometreyi bulacak (18 Ocak il il hava durumu)
Meteoroloji'nin 18 Ocak verilerine göre, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatıda kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin edilirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
FIRTINA ALARMI
Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Fırtınaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.
İşte 18 Ocak il il hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, yarın (Perşembe) kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı